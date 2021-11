Influenceurs : TikTok démocratise la finance… et ses dangers

De jeunes influenceurs cartonnent en vulgarisant la Bourse. Mais attention aux pièges: des investisseurs peuvent perdre beaucoup d'argent, notamment sur des cryptomonnaies.

1 / 3 L’Australienne Queenie Tan vulgarise les marchés financiers dans ses vidéos sur TikTok. AFP L’Allemand Benjamin Schliebener, 24 ans, a plus de 50’000 followers sur TikTok. Dans ses vidéos, il conseille de se forger sa propre opinion avant d’investir. AFP L’analyste financier mexicain Andres Garza Muniz, 22 ans, explique les fonctionnements des marchés boursiers. AFP

On trouve de tout sur TikTok, y compris de populaires jeunes influenceurs financiers. StockTok, un mot-clef utilisé par les boursicoteurs sur l'app, a déjà rassemblé 1,7 milliards de vues, tandis que son cousin FinTok en compte plus de 500 millions. En Australie, l’influenceuse financière Queenie Tan, 25 ans, compte près de 100'000 abonnés sur son compte TikTok, et quelques dizaines de milliers d'autres sur YouTube et Instagram. Pour elle, il s’agit de partager les conseils qu’elle aurait bien aimé trouver il y a six ans, quand elle-même s’est lancée dans l’investissement sur les marchés financiers et quand elle cherchait des bons plans dans des livres.

Les leçons financières de Squid Game

En bonne influenceuse, Queenie Tan partage son expérience de vie, notamment une période sous le seuil de pauvreté, à l’âge de 19 ans. Elle encourage son public à vivre de manière frugale et à investir de façon réfléchie et sage, afin d’accumuler progressivement du patrimoine. «J’ai vraiment appris à maîtriser mes dépenses et à connaître la valeur de l’argent», dit-elle, en soulignant n’avoir «aucune intention d’acheter un manoir». Queenie Tan ne cache pas qu’elle n’a aucune qualification financière, comme de nombreux influenceurs financiers. Ses vidéos proposent de la pédagogie sur des différents types d’investissement, et des contenus plus ludiques comme les leçons financières que l’on peut tirer de Squid Game, la dernière série phare de Netflix.

Démocratisation

«Les gens comme moi rendent amusantes des choses compliquées», explique Andres Garza, un Mexicain de 22 ans qui est, lui, conseiller financier certifié. Il estime que les réseaux sociaux et les apps de trading démocratisent l’accès à la richesse. «Le système financier a toujours laissé l’investisseur ordinaire à l’écart. Mais de plus en plus, n’importe qui peut participer.»

«Des trucs louches»

«D’un autre côté, il y a beaucoup de trucs louches aussi», avertit Queenie Tan, qui cite notamment les manœuvres de certains influenceurs pour pousser à la hausse des titres et les revendre avec profit ensuite. De nombreux régulateurs à travers le monde ont appelé à la prudence les jeunes investisseurs face aux influenceurs financiers. Et Plaxful, une plateforme d’échange de cryptomonnaies, a récemment testé un échantillon de vidéos FinTok: une sur sept était fallacieuse. Pour lutter contre ce phénomène, TikTok a interdit aux utilisateurs de publier des contenus sponsorisés sur les cryptomonnaies et les services d’investissement.

Se faire sa propre opinion

Comme Queenie Tan, Benjamin Schliebener, un Allemand de 24 ans avec plus de 50'000 abonnés sur TikTok, souligne qu'il faut faire ses propres recherches avant de miser de l’argent. «Je donne souvent mon avis mais j’insiste toujours sur le fait que chacun doit se faire le sien, car l’une des choses les plus importantes dans l’investissement est que vous compreniez dans quoi vous investissez.»

Hallucinations avec les cryptomonnaies

Matt Danzico a compris qu’il avait un problème le jour où il s’est mis à voir des logos de cryptomonnaies sur les emballages de produits en supermarché. Des hallucinations. «Je faisais des nuits blanches où je me retournais dans mon lit en essayant de chasser ces graphiques de mon esprit», raconte cet Américain de 39 ans. «J’avais l’impression de perdre la tête.» Il raconte avoir «gagné et perdu l’équivalent de plusieurs années de salaire en l’espace de quelques instants.»

Il a commencé à spéculer en plein confinement, ce qui l'a précipité dans un ascenseur émotionnel, entre adrénaline et sueurs froides, sa femme le découvrant de plus en plus colérique et anxieux. Il ne souhaite pas divulguer combien d’argent il a dilapidé, mais assure que «c’était mauvais pour le compte en banque.» Il a toutefois réussi à mettre rapidement fin à son addiction et se dit aujourd’hui soulagé.

Dépressions et pensées extrêmes

Certains vivent cependant des expériences bien plus sombres, à l’heure où les cryptomonnaies sont devenues accessibles au grand public. Selon Matt Danzico, Twitter est un bon indicateur des conséquences mentales que peuvent avoir de fortes variations de prix: en cas de chute des cours, on trouve des tweets de «gens parlant de dépression profonde, de pensées extrêmes d’isolement et de suicide…»

Sans abri et affamé

En septembre, l’histoire d’un Tchèque voulant faire fortune grâce aux cryptomonnaies mais ayant fini par cumuler pertes et dettes a fait le tour de Twitter: devenu dépressif et sans abri, Jirka n’a pas osé appeler à l’aide. «Quand j’ai contacté ma mère, je lui ai juste dit que tout allait bien, que j’avais un bon boulot, un endroit où dormir, etc. En fait, j’étais affamé», a écrit sur Twitter celui qui, depuis, a commencé à reconstruire sa vie.

«Épidémie des temps modernes»

Les experts comparent le phénomène à l’addiction qui frappe les parieurs, soulignant des points communs avec les courtiers de Wall Street, qui perdent le contrôle de leurs investissements. Castle Craig, un centre de rééducation écossais, décrit l’addiction aux cryptomonnaies comme «une épidémie des temps modernes». Matt Danzico appelle à ouvrir les yeux sur «la gigantesque crise de santé mentale actuelle: certains gamins deviennent millionnaires dans le sous-sol de leurs parents et perdent tout leur argent juste avant de monter dîner… Ce qu’on peut faire, c’est commencer à en parler.»