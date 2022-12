Réseaux sociaux : TikTok diffuse «de la propagande russe cachée», estime Emmanuel Macron

«Le premier perturbateur, le réseau le plus efficace chez les enfants et les adolescents, c’est TikTok», a déclaré jeudi le président français lors d’une rencontre avec des professionnels.

Le président français Emmanuel Macron a jugé jeudi le réseau chinois TikTok d’une «naïveté confondante», très régulé politiquement par Pékin, et affirmé qu’il diffusait de la «propagande russe cachée».

«Ils ont 10’000 types très bien formés»

«Le premier perturbateur (psychologique), le réseau le plus efficace chez les enfants et les adolescents, c’est TikTok», a lancé le chef de l’Etat lors d’un échange avec des professionnels de la santé mentale des jeunes. «Ce réseau est d’une naïveté confondante. Ils ont 10’000 types très bien formés qui poussent des contenus. Il sait très bien ce que vous aimez (…) pousse des choses hyper bien foutues qui sont beaucoup plus innovantes que les Américains», a-t-il estimé lors d’un déplacement près de Poitiers (centre-ouest). «Derrière il y a une vraie addiction» des jeunes.