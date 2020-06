TikTok en passe de détrôner YouTube chez les jeunes

Les utilisateurs âgés entre 4 et 15 ans ont passé en moyenne 80 minutes par jour sur l’app de courtes vidéos, contre 85 sur la célèbre plateforme de Google, selon un sondage.

YouTube a du souci à se faire. Selon le dernier rapport annuel de Qustodio, société qui édite une solution de contrôle parental, la domination de la plateforme vidéo de Google chez les jeunes est menacée par d’autres services concurrents, particulièrement TikTok. L’app chinoise de courtes vidéos au succès phénoménal serait en passe de détrôner YouTube chez les utilisateurs âgés entre 4 et 15 ans, rapporte TechCrunch .

Un sondage effectué entre février 2019 et avril 2020, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne, auprès de 60’000 familles avec des enfants dans cette catégorie d’âge, montre que ces jeunes utilisateurs ont passé en moyenne 80 minutes par jour sur TikTok, contre 85 minutes sur YouTube.

Mais le temps d’utilisation de YouTube a tendance à baisser dans les trois pays sondés: -2 minutes aux États-Unis et au Royaume-Uni et -3 minutes en Espagne par rapport à l’année précédente. Au contraire, celui de l’app TikTok, qui a dépassé les 2 milliards de téléchargements, est en hausse: +116% aux États-Unis, +97% au Royaume-Uni et +150% en Espagne.