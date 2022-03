Villain Era - TikTok encourage les femmes à être méchantes

Des milliers de vidéos visant à secouer celles qui ne savent pas dire non cartonnent sur les réseaux sociaux. Qu’est-ce que le terme Villain Era signifie et pourquoi est-il problématique?

Pour de nombreuses personnes, ce que les autres pensent d’elles a de l’importance. Elles veulent être appréciées et répondre à toutes les attentes. Sinon, pourquoi font-elles le ménage comme des championnes lorsqu’elles ont des invités et réfléchissent-elles à ce qu’elles doivent porter? Pourquoi les gens ont-ils de la peine à dire non et trouvent-ils les critiques désagréables? Parce que nous aimons être aimés. C’est humain, mais cela peut devenir dangereux si les besoins personnels sont négligés.

Plus vous vous adaptez aux autres et à leurs préférences, moins vous êtes vous-même. Pexels/PNW Productions

La conséquence de cette tendance à vouloir plaire à tout le monde? Dans le pire des cas, les personnes concernées abandonnent leurs rêves et ne mènent pas la vie qu’elles souhaitent réellement. Elles s’orientent plutôt en fonction de ce qu’elles apportent aux autres - et du jugement que ceux-ci portent sur elles.

Sur Tiktok, de plus en plus d’utilisatrices abordent cette question, car ce sont souvent les femmes qui ont appris à satisfaire les besoins des autres avant les leurs. Mais, aujourd’hui, c’est terminé! Les créatrices de contenu veulent inaugurer une nouvelle ère, celle de la Villain Era.

Villain Era, c’est quoi?

À l’origine, cette tendance encourage à donner la priorité à ses propres besoins, à ne plus se soucier de l’opinion des autres et à se concentrer sur son bien-être. Les personnes qui n’arrivent pas à dire non doivent laisser leurs mauvaises habitudes derrière elles et prendre part à la Villain Era – l’ère des méchants – dans laquelle on fixe des limites et on s’émancipe. Sur TikTok, la vidéo de @padzdey qui résume cette tendance a déjà généré près de 150’000 likes.

Un terme controversé

Celui ou celle qui cesse de vouloir plaire aux autres serait donc automatiquement méchant.e? Non! Comme l’explique @padzdey dans sa vidéo Tiktok, fixer des limites saines est tout sauf malveillant. Celui ou celle qui se donne la priorité et se concentre sur sa santé mentale n’est pas égoïste, mais est responsable et a du courage. Ce n’est qu’en prenant soin de soi que l’on peut aider les autres à long terme. Aussi bénéfique que soit le mouvement des «méchants», il aurait mérité un meilleur nom.