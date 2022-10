Réseaux sociaux : TikTok enrôle Joël Dicker pour percer dans la littérature

La plateforme d’origine chinoise TikTok a annoncé jeudi avoir enrôlé l’auteur de best-sellers suisse Joël Dicker pour confirmer sa percée dans la littérature, où elle investit pour donner une audience aux éditeurs, auteurs et libraires. Le romancier suisse, qui a vendu 13 millions d’exemplaires dans le monde depuis «La Vérité sur l’affaire Harry Quebert» en 2012, a lancé en mars sa propre maison d’édition , Rosie & Wolfe , avec la parution de son dernier roman, «L’Affaire Alaska Sanders».

Il a ouvert un compte TikTok en partenariat avec le groupe français Editis, qui détient via Interforum la diffusion des livres de Rosie & Wolfe, pour l’instant tous signés Joël Dicker. «Je crois vraiment qu’il faut être sur tous les canaux qui permettent de lire et faire lire», dit l’écrivain de 37 ans dans une vidéo. Pour sa communication, celui-ci privilégiait jusque-là Instagram, où il compte 129’000 abonnés, et utilisait très peu Facebook ou Twitter.