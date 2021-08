Réseaux sociaux : TikTok essaie de mieux encadrer les adolescents

TikTok a annoncé jeudi des restrictions supplémentaires pour les adolescents, son public de prédilection, afin de mieux les protéger contre les dangers liés aux réseaux sociaux comme le harcèlement ou encore le manque de sommeil.

«Nous pensons qu’il est important d’être encore plus proactif pour assurer la sécurité des adolescents», a assuré jeudi la plateforme TikTok, qui a notamment bâti son succès grâce à l’engouement des jeunes utilisateurs pour son format de vidéos courtes et rythmées.

Et certaines options seront désactivées, comme «Stitch» et «Duet»; cette dernière permet de reprendre une vidéo et d’en filmer une autre en parallèle pour diffuser les deux en même temps. Certains utilisateurs le font pour valoriser d’autres usagers, mais certains le font pour les dénigrer. En outre, les 13-15 ans ne recevront plus de notifications après 21 h, ni les 16-17 ans après 22 h, pour favoriser des nuits plus reposantes.