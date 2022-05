recettes: TikTok fond pour les bougies comestibles au beurre

Comment réaliser une bougie au beurre?

La recette est assez simple et reprend celle du beurre aux herbes qui accompagne les grillades et le poisson. Pour réaliser cette bougie, il suffit de faire fondre du beurre et de l’aromatiser avec des herbes, des épices et divers condiments. Une fois le mélange prêt et fondu, il faut le filtrer et le verser dans un récipient contenant une mèche. Quand la bougie est solide, il ne reste plus qu’à la démouler et à l’allumer en la servant avec du pain grillé.