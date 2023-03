TikTok: la Chine exhorte Washington à cesser de diffuser des infos «fausses»

D’après le «Wall Street Journal» et d’autres quotidiens américains, la Maison-Blanche a posé un ultimatum: si TikTok reste dans le giron de ByteDance, elle sera interdite aux États-Unis. TikTok a confirmé que le gouvernement américain avait recommandé la cession de l’application par son propriétaire.

Washington «n’a jusqu’à présent pas fourni de preuves que TikTok menace la sécurité nationale des États-Unis», a réagi mercredi devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin. «Les États-Unis devraient cesser de diffuser des fausses informations sur les questions de sécurité des données, cesser les attaques injustifiées [contre TikTok] et fournir un environnement commercial ouvert, équitable, juste et non discriminatoire» aux entreprises étrangères, a ajouté le porte-parole.