Commerce : Pékin annonce des mesures de rétorsion contre les États-Unis

Cette annonce intervient alors que les États-Unis ont interdit de télécharger à partir de dimanche les applications chinoises TikTok et WeChat.

L’annonce du ministère du Commerce, effectuée en pleine escalade entre Pékin et Washington, ne vise nommément aucune entreprise étrangère. Mais elle mentionne de façon générale une série d’agissements rendant les entreprises figurant sur une future «liste d’entités non fiables» passibles d’amendes, de restrictions d’activités ou d’entrée de matériel et de personnel en Chine.

Cette liste comprendra les entreprises dont les activités «portent atteinte à la souveraineté nationale de la Chine et à ses intérêts en matière de sécurité et de développement» ou qui violent «les règles économiques et commerciales internationalement acceptées», selon le ministère. Cette annonce intervient alors que les États-Unis ont interdit de télécharger, à partir de dimanche les applications TikTok et WeChat détenues par les géants chinois ByteDance et Tencent.