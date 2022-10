App : TikTok mise aussi sur la photo en copiant Instagram

Quand ce n’est pas Instagram qui copie TikTok , c’est pour une fois le contraire. Dans un communiqué , l’app de partage de courtes vidéos, particulièrement populaire auprès des plus jeunes, a annoncé le lancement de nouveaux outils de montage pour ses utilisateurs. Ils sont censés «inspirer la créativité». Plus poussés, ils permettent de découper, diviser des clips, de les empiler ou encore d’ajuster la vitesse ou le recadrage d’une vidéo.

Outre l’amélioration des outils d’édition de la bande sonore et d’ajouts d’effets sonores, TikTok mise désormais aussi sur la photo. En tirant son inspiration d’Instagram, l’app chinoise introduit aussi la possibilité de publier des carrousels de photos qui s’afficheront l’une après l’autre. La plateforme indique qu’il est possible d’intégrer une bande sonore aux clichés, que les autres utilisateurs peuvent faire défiler à la vitesse souhaitée.

TikTok, qui s’est récemment également inspirée de l’app anti-Instagram BeReal, annonce par ailleurs que les contenus créés peuvent intégrer des descriptions plus longues pouvant atteindre 2200 caractères. «Nos nouveaux outils d’édition permettent aux gens de jouir d’une plus grande liberté de création, de partager des histoires plus riches et de donner vie à leurs idées de contenu dans tous les formats», assure TikTok.