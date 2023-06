smartphone: TikTok n’a plus peur de l’ombre de BeReal

TikTok Now, c’est bientôt fini. Certains utilisateurs de l’app l’ont appris au moment d’utiliser la fonction. Ils ont reçu à la place un message de l’éditeur ByteDance disant être en train de «rafraîchir l’expérience TikTok et de retirer TikTok Now», indique le site TheVerge.

Cela laisse présager la fin de la fonction sur l’application virale, neuf mois à peine après son lancement dans plusieurs pays. Elle avait alors été mise en avant comme un moyen de promouvoir «des interactions authentiques et spontanées sur TikTok». Mais cela n’était rien d’autre que la reprise de la recette à l’origine de l’engouement autour de BeReal, une app d’origine française se présentant comme l’anti-Instagram, avec la publication une fois par jour d’une photo «ordinaire», intégrant un selfie et son environnement, censée être davantage authentique.

TikTok Now se démarquait juste en permettant des vidéos allant jusqu’à 10 secondes en plus des photos fixes. Aux États-Unis, TikTok Now était intégré à l’application principale TikTok, tandis que le propriétaire ByteDance a aussi sorti une application séparée TikTok Now dans d’autres régions du monde.