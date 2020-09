Réseaux sociaux : TikTok obtient un nouveau répit aux États-Unis

TikTok reste pour le moment accessible aux États-Unis, après la décision d’un juge américain dimanche. Les raisons de sa décision sont sous scellés.

Les utilisateurs américains vont continuer de pouvoir télécharger TikTok et ses mises à jour, au moins pour l’instant, grâce à un juge américain qui a bloqué dimanche in extremis la suspension de l’appli ordonnée par l’administration Trump au nom de la sécurité nationale.

Agora

«TikTok est bien plus qu’une application, c’est la version moderne du forum public, c’est une communauté, c’est un moyen de communication (…) d’autant plus important en temps de pandémie», avait fait valoir l’avocat John Hall dimanche. «Si l’interdiction entre en vigueur, c’est comme si le gouvernement empêchait les 2/3 du pays de venir à l’agora».

La balle aux politiques

TikTok a confirmé le week-end dernier un accord pour créer une nouvelle société, TikTok Global, avec Oracle en tant que partenaire technologique aux États-Unis et Walmart en tant que partenaire commercial. Il y aurait aussi une prise de participation de 12,5% d’Oracle et de 7,5% de Walmart. Les Américains détiendraient quatre des cinq sièges au conseil d’administration.

L’appli de vidéos courtes, le plus souvent musicales et humoristiques, est devenue le nouveau symbole de la bataille que se livrent les États-Unis et la Chine pour la domination du secteur de la haute technologie. L’hôte de la Maison-Blanche, en campagne pour sa réélection, a martelé cette semaine qu’il ne donnerait pas son aval si le nouveau groupe restait sous contrôle chinois tout en affirmant qu’Oracle et Walmart allaient en posséder la majorité.