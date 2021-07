Emploi : TikTok permet de postuler avec un CV au format vidéo

Le réseau social lance la fonctionnalité TikTok Resumes aux États-Unis pour aider à trouver le «job de rêve».

Parmi les 34 entreprises participant actuellement à TikTok Resumes et offrant donc des opportunités de travail dans le pays de l’Oncle Sam figurent entre autres Abercrombie & Fitch Co., Shopify, Nascar, Chipotle, Target et bien sûr TikTok.

Encouragés à «présenter de manière créative et authentique leurs compétences et leurs expériences» et à utiliser le hashtag #TikTokResumes, les candidats en recherche d’emploi ont jusqu’au 31 juillet pour postuler via un CV vidéo. TikTok n’a pas indiqué si cette fonctionnalité sera définitivement adoptée par la plateforme après la phase pilote, ni si le cas échéant elle sera étendue à d’autres pays.