Réseaux sociaux : TikTok permet désormais à ses vidéos de durer jusqu’à 10 minutes

Le réseau social TikTok va désormais permettre à ses utilisateurs de poster des vidéos pouvant durer jusqu’à dix minutes, contre trois jusqu’ici, une nouvelle initiative pour concurrencer son principal rival, YouTube.

La décision, rapportée par plusieurs médias américains et confirmée à l’AFP par une porte-parole de TikTok, intervient moins de huit mois après le relèvement de la durée maximum d’une à trois minutes.

Écart serré

L’écart entre TikTok et YouTube «est serré et des vidéos plus longues pourraient aider TikTok à revenir à niveau», a commenté Jasmine Enberg, analyste du cabinet Insider Intelligence.