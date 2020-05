Etats-Unis

TikTok poursuivi sur la protection des mineurs

En dépit d’un jugement de 2019, le réseau social continuerait de collecter les informations personnelles des moins de 13 ans sans en avertir leurs parents.

«Plus d’un an plus tard, avec un nombre record d’enfants et de familles en quarantaine affluant vers le site, TikTok a échoué à effacer des informations personnelles sur des mineurs précédemment collectées et continue de les collecter sans avertir ou demander l’accord des parents», affirment les 20 organisations poursuivant TikTok en justice.