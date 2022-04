Réseaux sociaux : TikTok pousse à la création d’effets en réalité augmentée

L’app de partage de courtes vidéos rend disponible à tous les créateurs de contenus Effect House, son outil de création d’effets en réalité augmentée.

D’après TikTok, la plateforme de création avait été adoptée jusqu’ici par plus de 450 créateurs. Leurs filtres ont été utilisés dans plus de 1,5 milliard de vidéos qui ont été visionnées plus de 600 milliards de fois dans le monde.