Collecte des données : TikTok prêt à payer 83 millions pour éviter des poursuites

Pour ne pas risquer des poursuite sur de possibles collectes de données, le réseau social TikTok est prêt à débourser 92 millions de dollars, soit environ 83 millions de francs.

S’il est approuvé par le juge, l’accord fera partie des «plus importants» sur une affaire de confidentialité des données, selon les avocats des deux parties, qui sont parvenues à cette solution après plus d’un an de procédure.

Ultra populaire, notamment chez les ados et jeunes adultes, TikTok a bâti son succès sur des vidéos courtes où les utilisateurs se mettent en scène (parodies, musique, danse, etc) et sur ses algorithmes de recommandation qui permettent aux usagers de découvrir des profils bien au-delà de leurs contacts.