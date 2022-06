Addiction : TikTok promet de ménager votre santé mentale

L’application va proposer une option pour s’imposer une pause forcée dans la consultation sans fin de ses courtes vidéos virales.

Les habitués de TikTok vont aussi découvrir un nouveau tableau de bord général qui résume l’utilisation de l’application. Les statistiques incluent le temps d’utilisation, la proportion entre utilisations diurnes et nocturnes et un compteur du temps passé quotidiennement sur l’application.

Cent minutes par jour

Ces nouvelles options vont compléter celles déjà disponibles, les limites d’utilisation quotidienne notamment. Pour TikTok, 100 minutes par jour sont la limite quotidienne à ne pas dépasser. C’est en tout cas la cote d’alerte pour l’envoi d’une invitation à ses utilisateurs âgés entre 13 et 17 ans, priés d’utiliser l’outil de limitation du temps d’écran proposé par l’app.

Sous pression politique

Les nouvelles fonctionnalités de TikTok font suite à l’ajout d’outils similaires à d’autres applications comme Instagram et Netflix. Apple et Google proposent également de fixer des limites pour les applications dans la gestion des paramètres généraux iOS et Android.