Informatique TikTok relance la bataille contre Trump

Accusée d’espionnage par le président américain au profit de la Chine, la plateforme de partage de vidéos TikTok renforce sa campagne de comm et lance un nouveau site web.

«Etant donné les rumeurs et la désinformation sur TikTok qui prolifèrent à Washington et dans les médias, nous voulons rétablir la vérité», dit le très populaire réseau social sur son site, sous le slogan «le dernier coin de soleil de l’Internet».

Fortes tensions commerciales

«TikTok n’est pas disponible en Chine. Les données des utilisateurs américains sont stockées en Virginie avec une sauvegarde à Singapour», assure la société. «TikTok n’a jamais fourni aucune donnée américaine au gouvernement chinois, et ne le ferait pas si on le lui demandait».

Dans un contexte de fortes tensions commerciales et politiques avec la Chine, le locataire de la Maison-Blanche a déjà pris il y a dix jours des mesures radicales à l’encontre du réseau très fréquenté par les plus jeunes: il lui a interdit, d’ici à 45 jours, toute transaction avec un partenaire américain.

«Depuis près d’un an, nous avons cherché à discuter avec le gouvernement américain pour trouver une solution», avait réagi TikTok. «Mais nous nous sommes retrouvés face à une administration qui n’accorde aucune importance aux faits, ne respecte pas les procédures légales et tente de s’immiscer dans des négociations entre des entreprises privées».

En avant la musique

«Nous sommes ici pour longtemps»

TikTok a construit son succès sur des outils de création et partage de vidéos courtes, décalées, jouant sur la musique et l’humour, et diffusées par des algorithmes en fonction des goûts de chacun et non des contacts.