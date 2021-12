États-Unis : TikTok se lance dans la livraison de plats viraux

Le réseau social a annoncé le service TikTok Kitchen avec l’objectif d’ouvrir 1000 «restaurants» d’ici à la fin 2022.

Pour ce faire, la célèbre plateforme chinoise a signé un partenariat avec Virtual Dining Concepts. Cette société a permis à des célébrités de lancer leurs propres chaînes de restauration, comme le youtubeur américain Jimmy Donaldson. Plus connue sous le pseudonyme MrBeast, cette star du web a ouvert 1500 «restaurants» aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, et a vendu plus de 1 million de burgers en trois mois.