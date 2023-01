La mort de l’intimité : Tiktok s’enflamme sur les portes vitrées des toilettes dans les hôtels

De plus en plus d’hôtels choisissent des salles de bains vitrées, notamment pour des raisons de luminosité de la pièce.

Une vue imprenable sur son partenaire en train de faire ses besoins ou sur une amie sous la douche: la situation se produit de plus en plus souvent dans les chambres d’hôtels de par le monde. Car la mode est aux portes vitrées, parfois opaques, parfois très peu, voire carrément transparentes. Une tiktokeuse a publié une mise en scène d’elle-même horrifiée en arrivant dans une chambre d’hôtel pour sa première escapade romantique.

Bien que n’ayant que peu d’abonnés, la jeune femme a touché un point sensible: sa vidéo a déjà été vue plus d’un million et demi de fois. Les avis des utilisateurs du réseau sont partagés. «Le pire cauchemar» ou «on devait s’alterner et aller sur le balcon pendant que l’autre utilisait les toilettes» font partie des réactions. Plusieurs témoignent même que, pour la grosse commission, l’un ou l’autre des occupants de la chambre préférait aller dans les toilettes du lobby de l’hôtel.