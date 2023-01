App : TikTok s’inspire d’Instagram pour les messages privés

Si jusqu'ici, l'utilisateur pouvait recevoir uniquement des messages de la part de ses amis ou des utilisateurs suggérés, il est désormais possible de choisir entre «Tout le monde», «Amis suggérés», «Les followers que tu suis et les personnes à qui tu as envoyé des messages» ou «Personne». Si l'utilisateur accepte de recevoir des messages de la part de tout le monde, ceux provenant de comptes qu'il ne suit pas apparaîtront dans les demandes de message. Comme sur Instagram, il sera ensuite possible de les accepter, de les supprimer ou de les signaler.