TikTok sort son premier album de ses tubes les plus viraux

C’est avec «TikTok Classics: Meme and Viral Hits» que le célèbre réseau social compte investir pour la première fois le milieu de la musique traditionnelle, en compilant une partie de ses plus grands succès viraux révélés sur la plateforme. Attendu cet été, l’album, élaboré en association avec le label Warner Classics, sortira sur CD et vinyle.