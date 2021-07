App : TikTok triple la durée maximale des vidéos

Le réseau social permet désormais de publier des vidéos jusqu’à 3 minutes.

En test depuis le mois de décembre, cette nouveauté a commencé à être déployée chez tous les utilisateurs. «Dans les semaines à venir, nous allons déployer l’option de création de vidéos plus longues pour tout le monde sur TikTok, donnant à notre communauté mondiale la flexibilité de filmer, publier et éditer des vidéos jusqu’à trois minutes directement sur TikTok», a écrit Drew Kirchhoff, chef de produit de l’entreprise, dans un billet de blog. Il ajoute que lorsque la nouvelle fonctionnalité sera disponible les utilisateurs en seront avertis via une notification.