Réseaux sociaux : TikTok va partager les revenus publicitaires avec des créateurs

TikTok n’avait pas encore mis en place, comme les autres grands réseaux sociaux, tels YouTube, Instagram ou Snapchat, des systèmes de partage des revenus.

Selon le site spécialisé Business of Apps, TikTok a dégagé, en 2021, un chiffre d’affaires de 4,6 milliards de dollars. (Image d’illustration)

TikTok a annoncé mercredi qu’il allait étudier la mise en place du partage des revenus publicitaires avec les créateurs les plus en vue de la plateforme, se rapprochant du modèle déjà en place au sein de la concurrence.

«Nous allons commencer à étudier notre premier programme de partage des revenus avec des créateurs, des personnalités publiques et des éditeurs de presse», a indiqué, dans un communiqué, la filiale du groupe chinois ByteDance.

Ne seront éligibles à la première phase de ce programme que les comptes affichant au moins 100’000 abonnés, a précisé TikTok, qui s’est dit décidé à «développer des solutions de monétisation (…) pour que les créateurs se sentent valorisés et récompensés».

Un milliard d’utilisateurs mensuels

Selon le site spécialisé Business of Apps, TikTok a dégagé, en 2021, un chiffre d’affaires de 4,6 milliards de dollars (4,5 milliards de francs), soit environ autant que Snapchat, qui ne revendique qu’un peu plus de 300 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Les grands réseaux sociaux proposant de la vidéo, tels YouTube, Instagram ou Snapchat, avaient déjà mis en place, de longue date, des systèmes de partage des revenus, plus ou moins favorables.