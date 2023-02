App : TikTok va permettre de faire payer pour voir des vidéos

Permettre aux créateurs de gagner de l’argent supplémentaire: telle est la solution envisagée par TikTok pour stimuler sa croissance. Selon The Information , la populaire app de partage de vidéos, qui cherche à étendre sa base d’utilisateurs en attirant un public plus âgé, travaille sur un système de paywall. Les créateurs de contenus seraient ainsi en mesure de demander à leurs fans un dollar, ou davantage, pour regarder leurs vidéos, a expliqué au site spécialisé une source proche du dossier. TikTok suivrait les traces de la concurrence, comme Instagram , qui expérimente déjà une telle solution permettant aux influenceurs de partager des contenus exclusifs à leurs abonnés payants.

«Nous nous efforçons d’explorer de nouvelles façons de créer une expérience précieuse et gratifiante pour la communauté des créateurs de TikTok», a déclaré à Business Insider un porte-parole du service du groupe chinois ByteDance, sans donner plus de détails sur les fonctionnalités envisagées.

Outre ce système de monétisation, TikTok plancherait aussi sur une nouvelle version 2.0 de son fonds qui rétribue les créateurs pour leurs talents. Lancée en 2020, la première version avait été critiquée par certains créateurs de contenus en raison des faibles revenus générés. Ce Creator Fund 2.0 vise à rémunérer les influenceurs revendiquant plus de 100’000 abonnés, contre 10’000 actuellement. Les créateurs qui produisent des vidéos plus longues, tirant donc profit de la nouvelle limite de 10 minutes de la plateforme, seraient aussi privilégiés. Ce nouveau fonds pourrait être lancé au mois de mars au plus tôt et serait déjà en cours de test au Brésil et en France.