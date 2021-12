santé et sécurité – TikTok veut préserver la santé mentale des jeunes

Diversifier les suggestions

Le problème de cet algorithme, c’est qu’un jeune victime de violences qui s’informe sur ce sujet se verra proposer de plus en plus de contenus liés à cette thématique. Cela peut ainsi l’enfermer dans un cercle vicieux et même renforcer certains troubles. «Nous testons des moyens d’éviter de recommander une série de contenus similaires – par exemple autour des régimes extrêmes ou de la remise en forme, de la tristesse ou des ruptures – afin de se prémunir contre le visionnage excessif d’une catégorie de contenus qui peut être acceptable en tant que vidéo unique mais problématique si elle est visionnée à la suite», écrit TikTok.