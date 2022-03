Gadget : Tile permet à ses usagers de détecter les mouchards

Le fabricant de trackers d’objets a déployé une mise à jour pour éviter qu’ils ne soient utilisés pour espionner des gens.

Après Apple, qui a récemment renforcé la sécurité et la confidentialité de ses AirTags , c’est au tour de son concurrent Tile de mettre quelques garde-fous. La firme, rachetée l’an dernier par Life360 , a déployé une mise à jour qui active l’option «Scan and Secure». Elle permet aux personnes craignant un pistage de détecter des balises indésirables. Fonctionnant avec la dernière version de l’app Tile pour Android ou iOS, le système requiert un peu d’investissement de la part de l’utilisateur.

En effet, celui-ci doit s’éloigner suffisamment de sa position originale et effectuer un scan pendant au moins dix minutes. Durant ce laps de temps, le système fait six scans à la recherche de traceurs intrus. Si un appareil est détecté à six reprises, cela signifie qu’il suit la personne. Tile déconseille d’utiliser des transports en commun pour s’éloigner, car l’app pourrait scanner des Tiles de parfaits inconnus. Contrairement aux AirTags, il est par contre impossible de faire sonner la balise indésirable pour la dénicher facilement, mais la firme prévoit déjà d’autres mises à jour.