«On prépare une série live-action sur Mercredi Addams. Ce sera la toute première série de Tim Burton et on a déjà hâte!» Voilà ce qu’a annoncé Netflix jeudi 18 février 2021 sur les réseaux sociaux.

Le réalisateur d’«Edward aux mains d’argent», «Big Fish» et de «Dumbo» s’apprête à réaliser huit épisodes autour du personnage de Mercredi Addams, la cadette de la famille freak. Apparemment, celle-ci devra résoudre une série de meurtres qui ont terrorisé la ville et découvrir la vérité sur la disparition de ses parents. Le scénario a été écrit par Alfred Gough et Miles Millar («Smallville»).