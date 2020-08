Apple

Tim Cook rejoint le club fermé des milliardaires

L’ascension de la valeur d’Apple a permis à son patron d’accroître sa fortune.

L’ascension de la valeur de la firme a permis à son dirigeant d’augmenter sa fortune et passer le cap du milliard de dollars, malgré le fait qu’il ne possède que 847’969 actions AAPL (382 millions de dollars), ce qui représente seulement 0,02% du volume d’actions en circulation de l’entreprise. Ce mois-ci, Tim Cook devrait d’ailleurs recevoir 560’000 actions AAPL supplémentaires, pour une valeur estimée à environ 100 millions de dollars. Elle viendra s’ajouter aux salaires, ventes d’actions et dividendes précédents.

Distancié par ses homologues

Mais malgré sa fortune, il reste très loin d’autres grands dirigeants du secteur technologique, comme l’homme le plus riche du monde Jeff Bezos, fondateur et patron d’Amazon, avec sa fortune de 187 milliards de dollars. Il est suivi par le cofondateur de Microsoft Bill Gates (121 milliards de dollars), Mark Zuckerberg (102 milliards de dollars), à la tête de Facebook, et Elon Musk (68 milliards de dollars), le fondateur et patron de Tesla.