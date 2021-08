Apple : Tim Cook veut un nouveau produit majeur avant sa retraite

Le patron d’Apple, qui a fêté ses 10 ans à la tête de la firme, veut laisser son empreinte avec une nouvelle catégorie de produits avant de céder son poste.

En avril dernier, dans une interview accordée à la journaliste Kara Swisher, Tim Cook avait déclaré qu’il ne se voyait «probablement» plus à la tête d’Apple dans dix ans. Le boss, qui vient de fêter ses 10 ans à la tête de la firme à la pomme où il travaille depuis 1997, devrait diriger l’entreprise au moins jusqu’en 2025, explique dans sa lettre d’information Power On , le journaliste spécialisé de Bloomberg Mark Gurman. Il explique que le successeur du cofondateur Steve Jobs «veut rester dans les parages pour lancer une nouvelle catégorie majeure de produits».

Lunettes connectées

Il devrait probablement s’agir des fameuses lunettes de réalité augmentée, plutôt que de la voiture Apple sur laquelle l’entreprise planche depuis plusieurs années et qui devrait se concrétiser dans un avenir plus lointain. Il rappelle qu’Apple pourrait lancer un casque de réalité mixte, qui combine réalité augmentée et réalité virtuelle, en 2022, tandis que le projet des lunettes de réalité augmentée serait plutôt prévu pour la moitié de la décennie.