Tim Heed a inscrit le but décisif pour Lugano en prolongations.

Les Dragons auraient bien peut-être pu vivre une soirée moins laborieuse si Viktor Stalberg n’avait pas galvaudé trois occasions en or (4e, 9e et 11e) alors que les deux formations se trouvaient encore dos à dos (0-0). L’attaquant suédois, toutefois, s’est racheté en égalisant à trois minutes de la fin du match (57e, 4-4), juste avant que son compatriote, le défenseur de Lugano Tim Heed, ne vienne gâcher le comeback presque parfait des Dragons en marquant le but gagnant après 31 secondes de jeu dans le temps additionnel.