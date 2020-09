Tennis : Tímea Babos: «Je suis assise dans ma cuisine et je pleure»

Exclue du tournoi de double de l’US Open avec la Française Kristina Mladenovic, la Hongroise crie à l’injustice.

«Je suis à la maison. Je suis assise dans ma cuisine et je pleure… Je commence juste à réaliser ce qu’il s’est passé et je ne comprends pas. C’est terriblement injuste, je ne vois aucune raison raisonnable pour que ça ait tourné ainsi», écrit-elle sur les réseaux sociaux.

«Regardons les faits: le test PCR positif de Benoît Paire datait de dix jours auparavant (après 4 négatifs) et ces derniers jours ses résultats étaient négatifs. Les autres, proches de lui, n’ont jamais été testés positifs. J’ai eu 4 et Kiki 11, je répète 11!!!, tests négatifs au Covid-19. Et pourtant, nous étions enfermés», s’indigne la Hongroise.