Tennis - Timea Bacsinszky prend sa retraite

Elle range cependant ses raquettes avec le plus beau palmarès de l’histoire du tennis féminin romand, riche de quatre titres en simple. En 2009 à Luxembourg, en 2015 à Acapulco et à Monterrey, ainsi qu’en 2016 à Rabat.

«Cher Tennis Professionnel, petite fille, jamais je n’aurais pu imaginer accomplir tant de belles choses à travers toi, vivre tant d’émotions, apprendre tant de choses, notamment sur moi, mais sur le monde aussi. Tu as été la plus belle école de vie qui soit et je ne te remercierai jamais assez pour ça», écrit-elle notamment.