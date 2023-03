Test: Timide à ses débuts, Cereza est vite montée en puissance

Avant de devenir celle que l’on connaît sous le nom de Bayonetta, la sorcière la plus sexy de l’univers était une apprentie de nature réservée, Cereza. «Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon» raconte ainsi les premiers faits d’armes de la célèbre sorcière de l’Umbra. Jeune et inexpérimentée, Cereza invoque par erreur un démon dans sa peluche, Chouchou. Ensemble, ils vont tenter d’atteindre leurs objectifs: sauver sa pauvre mère pour l’héroïne, retourner calmement en enfer pour son compagnon d’infortune.