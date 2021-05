Grève pour l’avenir en suisse - Timide début de rassemblement à Lausanne

A Lausanne, plusieurs ateliers ont déjà été mis en place à travers la ville, et un premier cortège est parti de la place de la gare en début d’après-midi. Selon nos observations, les participants étaient environ 150 au moment du départ. «Bon, on n’est pas beaucoup, mais c’est à cause du risque de pluie et du Covid, a scandé un activiste. Mais c’est pas grave, car on va quand même bloquer Lausanne!» Les militants doivent se diriger vers la place de la Riponne où débutera la manifestation principale à 17h30.