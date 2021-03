A la fin du mois de décembre 2020, 92‘511 frontaliers étrangers étaient actifs dans le canton du bout du lac, soit 415 de plus que fin 2019.

Malgré une année 2020 économiquement incertaine en raison du Covid, le nombre de frontaliers à Genève est resté stable. Il a même très légèrement augmenté en fin d’année, indique «Le Dauphiné libéré». Ainsi, l’an dernier, à la fin du mois de décembre, 92‘511 frontaliers étrangers étaient actifs dans le canton du bout du lac, soit 415 de plus que fin 2019, selon l’Office cantonal de la statistique. Il s’agit néanmoins de la hausse la plus faible enregistrée depuis plus de vingt ans, en 1998.