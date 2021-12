Nyon (VD) : Timide implication des partis dans la crise communale

Les réactions se succèdent dans les affaires qui touchent la gestion de la Ville de La Côte.

De son côté, le parti cantonal garde de la distance. «Pour le moment, nous ne nous exprimons pas, r épond dans « 24 h eures » le président des Vert·e·s vaudois·es Alberto Mocchi. Dans cette crise, l e syndic Daniel Rossellat est pointé du doigt. «Si les faits reprochés sont avérés, sa position en tant que syndic n’est plus acceptable et le groupe UDC Ville de Nyon appellera à sa démission» , cite «La Côte» . Dans le quotidien, Béatrice Enggist, présidente de l’UDC locale, insiste sur un point déjà soulevé: « C ela fait longtemps que l’on sait qu’il y a une mauvaise ambiance au sein de l’administration.»