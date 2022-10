FOOTBALL: Timide, le Real finit par s’imposer à Getafe 

Eder Militao, défenseur brésilien du Real, a inscrit le seul but de la rencontre après seulement cinq minutes.

Grâce à un grand Angel Correa et un Antoine Griezmann en forme, l’Atlético Madrid a difficilement dominé Gérone 2-1 samedi pour la 8e journée de Liga, et le Real Madrid a timidement battu Getafe 1-0 pour reprendre la première place et mettre la pression sur le FC Barcelone, à une semaine du clasico.