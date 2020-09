Réunis autour de Luc Barthassat, ex-ministre des transports, ils demandent à être entendus et s’émeuvent des méthodes «moscovites» de l’actuel chef des routes. «C’est le monde à l’envers. On multiplie les feux, on oublie la traversée du lac, a déploré Luc Barthassat. Nos libertés sont mises à mal.» En préambule, Patrick Dimier, député MCG, rappelait que les pistes actuelles «sont trop larges» et «créent des bouchons». Les manifestants se sont mis en route vers 16h et ont roulé, moteurs vrombissants, jusqu’à la Plaine de Plainpalais. «Une centaine de deux-roues et 60 piétons se sont déplacés sans aucun débordement», précise le porte-parole de la police, Alexandre Brahier.