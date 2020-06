Football

Timm Klose voit rouge, Man United qualifié

Manchester United s'est qualifié samedi dans la douleur, après prolongations (2-1) face à Norwich, pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre.

Il a failli marquer à la dernière seconde du temps réglementaire, et a été de tous les moments chauds en prolongation, profitant d'espaces dont il raffole au milieu de terrain, laissés libres après l'exclusion du défenseur suisse Timm Klose (89e), coupable d’avoir ceinturé Ighalo, qui filait au but (89e). L’aisance de Pogba a été récompensée à la 118e minute, où il est, d'une pichenette maligne vers Anthony Martial, à l'origine du but de Harry Maguire.