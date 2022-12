Hockey sur glace: Timo Meier buteur, passeur et vainqueur en NHL

Timo Meier s’est particulièrement mis en évidence vendredi soir. Il a inscrit un but (le premier, à la 11e minute de jeu) et délivré un assist (sur le 2-0 à la 27e) lors de la victoire de son équipe des San Jose Sharks sur la glace des Anaheim Ducks (6-1). Meier a obtenu la deuxième étoile du match. Il affiche désormais une statistique de 27 points (14 buts/13 assists) en 30 matches cette saison.

Les New Jersey Devils se sont pour leur part inclinés 4-6 à domicile face aux New York Islanders. C’est Nico Hischier qui a ouvert le score à la 6e minute (son 12e but de la saison auxquels il faut ajouter 16 assists), mais les Devils se sont par la suite fait dépasser. Les deux assists de Jonas Siegenthaler (sur le 3-6 à la 43e et le 4-6 à la 54e) n’auront ainsi servi à rien. Aligné pendant près d’une demi-heure, le gardien Akira Schmid a pour sa part arrêté 13 des 15 tirs auxquels il a dû faire face.