Hockey sur glace: Timo Meier égale son record de buts en NHL

Timo Meier a inscrit le seul but de New Jersey contre Minnesota.

Après des débuts poussifs avec New Jersey, équipe de NHL à laquelle il a été échangé par San Jose, le 26 février, Timo Meier (26 ans) a trouvé la constance au sein de sa nouvelle organisation. La fiche livrée par l’ailier gauche appenzellois lors de ses cinq derniers duels l’atteste: trois buts et deux mentions d’aide. Dans la nuit de mardi à mercredi, alors que treize rencontres étaient programmées dans la ligue professionnelle nord-américaine, le No 96 a permis à l’équipe entraînée par Lindy Ruff de sauver une unité contre Minnesota au Prudential Center (1-2 ap).