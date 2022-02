Hockey sur glace – Timo Meier en grande forme, mais battu quand même

Deux buts et un assist pour Timo Meier jeudi soir.

Timo Meier a livré une prestation majuscule, jeudi soir contre les Vancouver Canucks. L’ailier appenzellois a en effet inscrit deux buts et délivré un assist. Insuffisant cependant pour emmener son équipe des San Jose Sharks à la victoire, puisque la formation canadienne s’est imposée 5-4 après prolongation.

Mais les Sharks ont ensuite encaissé un but après 2’39’’ de prolongation. Deuxième étoile du match, Timo Meier a terminé la rencontre avec un différentiel de – 2 (20’19’’ de temps de jeu). Il affiche désormais 21 buts et 26 assists (47 points) en 42 matches cette saison.

Un autre Suisse s’est également illustré jeudi soir, il s’agit de Philipp Kurashev (9’07’’ de temps de jeu/0). L’attaquant des Chicago Blackhawks a inscrit un but (le 1-2 à la 11e minute) et délivré un assist sur le 2-2 de Ryan Carpenter à la 15e minute. Il en est désormais à 4 buts et 10 assists en 43 matches. Mais les Blackhawks ont fini par s’incliner 4-7 face aux Columbus Blue Jackets, qui ont aligné Dean Kukan pendant 10’34’’ (-1).