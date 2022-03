Hockey sur glace – Timo Meier et Philipp Kurashev buteurs en NHL

Les attaquants suisses Timo Meier (San Jose Sharks) et Philippe Kurashev (Chicago Blackhawks) ont chacun marqué un but dimanche soir en NHL.

Timo Meier a inscrit le but égalisateur de son équipe (2-2) alors qu’il ne restait que 4’29’’ à jouer. Les Sharks ont ensuite fait la différence grâce à Noah Gregor (57e) et Rudolfs Balcers (60e), pour finir par s’imposer 4-2 face aux Coyotes de l’Arizona. Aligné pendant 19’43’’, Timo Meier en est désormais à 59 points cette saison (26 buts et 33 assists en 57 matches).