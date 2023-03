Hockey: Timo Meier fait du bien aux Devils

L'intégration de Timo Meier dans la franchise de la banlieue de la Grosse Pomme n'est pas évidente. Mais sûr qu'avec des buts comme celui inscrit dans la nuit de jeudi à vendredi, il va imprimer sa marque sur sa nouvelle équipe. Le Suisse a inscrit le but vainqueur face aux Rangers à la 38e minute, d’une reprise directe dont il a le secret, sur des passes de Jack Hughes et d'un certain Nico Hischier. Grâce à cette victoire, New York est repoussé à 4 points au classement.