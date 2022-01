Hockey sur glace – Timo Meier marque cinq buts dans un match de NHL

Timo Meier (25 ans) a vécu un match historique et étourdissant lundi dans le championnat de NHL, où huit rencontres figuraient au calendrier.Au SAP Center, l’ailier droit appenzellois de San Jose a inscrit cinq buts dans la victoire des Sharks contre les Los Angeles Kings (6-2). Il a déjoué à trois reprises la vigilance du gardien américain Jonathan Quick durant la première période .

Il s’agit d’un record pour un joueur suisse dans la ligue professionnelle nord-américaine. Et d’un record pour la franchise californienne qui a disputé son premier match officiel lors de la campagne 1991-1992.

L’international helvétique est également devenu le 59e joueur à connaître une partie de saison régulière à cinq buts et plus dans toute l’histoire de la NHL. Le hockeyeur le plus productif est Joe Malone, qui avait touché sept fois la cible avec les Bulldogs de Québec le 31 janvier 1920.