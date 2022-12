Hockey sur glace: Timo Meier marque dans la défaite de San Jose

Timo Meier (26 ans) a marqué son 13e but depuis le début de la saison régulière 2022-2023 de NHL, où sept matches étaient programmés dans la nuit de mercredi à jeudi.

Un homme, cinq buts

Les deux goalies ont notamment pu attester que Tage Thompson était en feu. Le joueur de centre américain des Sabres a allumé cinq fois la lampe dans leur dos en plus d’être crédité d’une passe décisive.

Déculottée pour Moser

Il a notamment goûté à la médecine du centre vedette des Oilers Connor McDavid. L’Ontarien a affiché une carte de deux buts et deux assists et est devenu le premier joueur à atteindre le plateau des 50 points depuis le début de la saison 2022-2023. Le premier choix universel du repêchage de 2015 présente une fiche de 24 goals et de 28 mentions d’aide en 27 parties.