Hockey sur glace: Timo Meier marque pour un cinquième match de suite

Timo Meier est chaud comme la braise! L’attaquant appenzellois, crédité de la première étoile du match, a marqué un but pour la cinquième fois consécutive sous le maillot des San Jose Sharks et a obtenu une passe décisive. Après un début de saison très compliqué, Meier a retrouvé toutes ses sensations offensives. Il comptabilise désormais 14 points, dont 7 buts, en 16 parties.

A Toronto, les Maple Leafs où évolue le Suisse Denis Malgin se sont inclinés 4-2 face aux Pittsburgh Penguins de Sidney Crosby. L’attaquant soleurois a patiné durant 13’13’’, dont 01’13’’ en powerplay, et a été crédité d’une mention d’aide sur le premier but du match inscrit par Zach Aston-Reese. Chez les Pens, le Russe Evgeni Malkin (un but, un assist) a inscrit son 450e but en NHL.

Les Suisses en action samedi

Dans la nuit de samedi à dimanche, les New Jersey Devils (avec les Suisses Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et le gardien Akira Schmid) reçoivent les Arizona Coyotes (avec le Seelandais Janis Moser). Les Nashville Predators de Roman Josi et Nino Niederreiter défieront les New York Rangers dans le Tennessee. Les Chicago Blackhawks (avec Philip Kurashev) vont à Anaheim et les Detroit Red Wings (Pius Suter) rendront visite aux Los Angeles Kings de Kevin Fiala. Enfin, les Toronto Maple Leafs (Malgin) reçoivent les Vancouver Canucks.