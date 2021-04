Terminant avec un bilan de +3, Timo Meier a été l'un des grands artisans de ce succès. L'Appenzellois, aligné durant 21'03, a inscrit son 7e but de la saison lors de la deuxième réussite de son équipe, lors du tiers médian. Bien servi par Tomas Hertl, il a adressé un tir sur réception sous la transversale de Calvin Petersen, qui n'a pu que constater les dégâts. La brillante performance de Meier, auteur de 8 lancers, lui a valu la deuxième étoile de cette rencontre.

Son entraîneur n'a d'ailleurs pas manqué de le féliciter, en déclarant que c'était le meilleur Meier de la saison. «Il n'a pas vécu son meilleur exercice statistiquement parlant, mais c'est le moment de l'année le plus important, et c'est là que se révèlent les meilleurs éléments. On peut dire que lors des deux dernières rencontres, il arrive mieux à se concentrer sur les petits détails de son jeu», a expliqué Bob Boughner.